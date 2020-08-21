На Львівщині за добу підтвердили 162 нових випадки COVID-19

“За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 1499 ПЛР-тестів, з них 162 — позитивні. Серед них львів’ян — 82. Залишок проб у холодильнику — 756”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загалом коронавірусну інфекцію в області виявлено — у 12793 осіб, 347 людей померли. 3651 пацієнт одужав.



Нагадаємо, кількість виявлених випадків інфікування COVID-19 у світі перевищила 22,5 млн.



