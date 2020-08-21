На Львівщині за добу підтвердили 162 нових випадки COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. У Львівській області, станом на 8:00, коронавірус підтверджено у понад 12,7 тис. людей, за останню добу виявлено 162 нових випадки. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Львівської міської ради.
“За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 1499 ПЛР-тестів, з них 162 — позитивні. Серед них львів’ян — 82. Залишок проб у холодильнику — 756”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що загалом коронавірусну інфекцію в області виявлено — у 12793 осіб, 347 людей померли. 3651 пацієнт одужав.
Нагадаємо, кількість виявлених випадків інфікування COVID-19 у світі перевищила 22,5 млн.