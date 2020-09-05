Во Львовской области за сутки почти 200 новых инфицированных коронавирусом

"По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 1393 ПЦР-тесты, из них 195 - положительные. Среди них львовян - 75. Остаток проб в холодильнике - 2184", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в целом коронавирусную инфекцию обнаружено - у 15 507 человек, 440 человек умерли. 4731 пациент выздоровел.

Также в восьмой городской клинической больнице по состоянию на утро находится 59 пациентов, в первую городской клинической больницы - 62 пациента, в больнице скорой медицинской помощи - 136 пациентов.

Напомним, в Украине на 9:00 5 сентября зафиксировано уже более 133 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки - новый антирекорд в более 2,8 тысячи.



