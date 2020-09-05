На Львівщині за добу майже 200 нових інфікованих коронавірусом

“За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 1393 ПЛР-тести, з них 195 — позитивні. Серед них львів’ян — 75. Залишок проб у холодильнику — 2184”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що загалом коронавірусну інфекцію виявлено — у 15507 осіб, 440 людей померло. 4731 пацієнт одужав.

Також у 8-ій міській клінічній лікарні станом на ранок перебуває 59 пацієнтів, у 1-ій міській клінічній лікарні — 62 пацієнти, у лікарні швидкої медичної допомоги — 136 пацієнтів.

Нагадаємо, в Україні на 9:00 5 вересня зафіксовано вже понад 133 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу — новий антирекорд у понад 2,8 тисячі.



