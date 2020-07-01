Во Львовской области за сутки 143 новых инфицированных коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Во Львове и Львовской области подтверждено уже 5578 случаев инфицирования коронавирусом, из них за сутки - 143. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Львовского горсовета.
"В целом коронавирусную инфекцию обнаружено - у 5578 человек, 146 человек умерли. 800 пациентов выздоровели", - говорится в сообщении.
По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 1637 ПЦР-тестов, из них с новых проб - 1382 ПЦР-тесты. Следовательно, 143 - положительные, из них с новых проб - 92. Среди них львовян - 32. Всего в работу взяли 544 пробы, остаток в холодильнике - 1050 проб.
Напомним, карантин во Львовской области продлили до 7 июля.