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На Львівщині за добу 143 нових інфікованих коронавірусом

На Львівщині за добу 143 нових інфікованих коронавірусом

Київ • УНН

 • 18701 перегляди

КИЇВ. 1 липня. УНН. У Львові та на Львівщині підтверджено вже 5578 випадків інфікування коронавірусом, з них за добу - 143. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Львівської міськради.

"Загалом коронавірусну інфекцію виявлено — у 5578 осіб, 146 людей померло. 800 пацієнтів одужало", - йдеться у повідомленні.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 1637 ПЛР-тестів, з них з нових проб — 1382 ПЛР-тести. Відтак, 143 — позитивні, з них з нових проб — 92. Серед них львів'ян — 32. Загалом в роботу взяли 544 проби, залишок у холодильнику — 1050 проб.

Нагадаємо, карантин на Львівщині продовжили до 7 липня.

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