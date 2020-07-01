На Львівщині за добу 143 нових інфікованих коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. У Львові та на Львівщині підтверджено вже 5578 випадків інфікування коронавірусом, з них за добу - 143. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Львівської міськради.
"Загалом коронавірусну інфекцію виявлено — у 5578 осіб, 146 людей померло. 800 пацієнтів одужало", - йдеться у повідомленні.
За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 1637 ПЛР-тестів, з них з нових проб — 1382 ПЛР-тести. Відтак, 143 — позитивні, з них з нових проб — 92. Серед них львів'ян — 32. Загалом в роботу взяли 544 проби, залишок у холодильнику — 1050 проб.
Нагадаємо, карантин на Львівщині продовжили до 7 липня.