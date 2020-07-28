Во Львовской области утром взорвалось авто, есть погибший
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Во Львовской области сегодня, 28 июля, взорвался автомобиль. В результате взрыва погиб один человек, сообщает УНН со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.
Взрыв прогремел в селе Княже мисто Мостиского района около шести утра. Взорвался автомобиль MITSUBISHI PAJERO, принадлежащей жителю Львова (мужчина 1953 года).
В салоне авто в момент взрыва находился человек, который погиб.
Устанавливаются все обстоятельства взрыва и личность погибшего.
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