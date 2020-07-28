На Львівщині вранці вибухнуло авто, є загиблий
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. У Львівській області сьогодні, 28 липня, вибухнув автомобіль. В результаті вибуху загинула одна людина, повідомляє УНН з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах.
Вибух пролунав у селі Княже місто Мостиського району близько шостої ранку. Вибухнув автомобіль MITSUBISHI PAJERO, що належить мешканцю Львова (чоловік 1953 року народження).
В салоні авто на момент вибуху перебував чоловік, який загинув.
Наразі встановлюються усі обставини події та особа загиблого.
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