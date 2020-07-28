На Львівщині вранці вибухнуло авто, є загиблий

Вибух пролунав у селі Княже місто Мостиського району близько шостої ранку. Вибухнув автомобіль MITSUBISHI PAJERO, що належить мешканцю Львова (чоловік 1953 року народження).

В салоні авто на момент вибуху перебував чоловік, який загинув.

Наразі встановлюються усі обставини події та особа загиблого.

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