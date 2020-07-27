У Шостці у житловому будинку стався вибух
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. У Шостці через втручання до системи газопостачання у житловому будинку стався вибух, після чого виникла пожежа. Про це з посиланням на ДСНС у Сумській області повідомляє АТ "Сумигаз", передає УНН.
"27 липня о 01.36 до служби "104" м. Шостки надійшов виклик з повідомленням про пожежу по вул. Ушакова, 63. За зазначеною адресою негайно виїхала бригада аварійно-диспетчерської служби Сумигаз. У будинку, де сталась подія, зафіксовано самовільну заміну газового обладнання", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що втручання до системи газопостачання могло стати ймовірною передумовою вибуху. Інформації щодо постраждалих наразі немає.
Як повідомляв УНН, на столичному Подолі сьогодні вранці стався вибух у житловому будинку, постраждалих немає.