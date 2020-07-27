В Шостке в жилом доме произошел взрыв
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. В Шостке из-за вмешательства в систему газоснабжения в жилом доме произошел взрыв и пожар. Об этом со ссылкой на ГСЧС в Сумской области сообщает АО "Сумыгаз", передает УНН.
"27 июля в 01.36 в службу "104" г. Шостки поступил вызов с сообщением о пожаре по ул. Ушакова, 63. По указанному адресу немедленно выехала бригада аварийно-диспетчерской службы "Сумыгаз". В доме, где произошло событие, зафиксирована самовольная замена газового оборудования", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вмешательство в систему газоснабжения могло стать вероятной причиной взрыва. Информации о пострадавших пока нет.
Как сообщал УНН, на столичном Подоле сегодня утром произошел взрыв в жилом доме, пострадавших нет.