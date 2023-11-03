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Во Львовской области ночью была угроза ударных дронов, работала ПВО - ОВА

Киев • УНН

 • 816590 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Во Львовской области ночью была угроза вражеских ударных дронов, работала ПВО, сообщил в пятницу глава Львовской ОВА Максим Козицкий, пишет УНН.

Во Львовской области ночью была угроза ударных дронов, работала ПВО - ОВА

Детали

Козицкий в 1:05 сообщил об угрозе ударных дронов во Львовской области. По его словам, вражеские беспилотники фиксировались в воздушном пространстве Львовской области. "Особое внимание – Стрый и Моршин", - отмечал он.

"В Львовской области работает ПВО", - сообщил Козицкий в Telegram после 2 часов ночи.

Через час глава ОВА сообщил о новой угрозе БпЛА во Львовской области. "Львов! Большая угроза! Оставайтесь в укрытиях! Яворов – также! Беспилотники могут быстро менять направление движения, поэтому прошу всех жителей области не игнорировать воздушную тревогу", - указывал позже Козицкий.

В 5:20 глава Львовской ОВА сообщил об отбое воздушной тревоги во Львовской области. И пообещал детали позже.

Напомним

В небе над Украиной ночью уничтожили 24 из 38 "шахедов" и ракету Х-59.

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