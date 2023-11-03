Во Львовской области ночью была угроза ударных дронов, работала ПВО - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Во Львовской области ночью была угроза вражеских ударных дронов, работала ПВО, сообщил в пятницу глава Львовской ОВА Максим Козицкий, пишет УНН.
Детали
Козицкий в 1:05 сообщил об угрозе ударных дронов во Львовской области. По его словам, вражеские беспилотники фиксировались в воздушном пространстве Львовской области. "Особое внимание – Стрый и Моршин", - отмечал он.
"В Львовской области работает ПВО", - сообщил Козицкий в Telegram после 2 часов ночи.
Через час глава ОВА сообщил о новой угрозе БпЛА во Львовской области. "Львов! Большая угроза! Оставайтесь в укрытиях! Яворов – также! Беспилотники могут быстро менять направление движения, поэтому прошу всех жителей области не игнорировать воздушную тревогу", - указывал позже Козицкий.
В 5:20 глава Львовской ОВА сообщил об отбое воздушной тревоги во Львовской области. И пообещал детали позже.
Напомним
В небе над Украиной ночью уничтожили 24 из 38 "шахедов" и ракету Х-59.