На Львівщині вночі була загроза ударних дронів, працювала ППО - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. У Львівській області вночі була загроза ворожих ударних дронів, працювала ППО, повідомив у п'ятницю голова Львівської ОВА Максим Козицький, пише УНН.
Деталі
Козицький о 1:05 повідомив про загрозу ударних дронів на Львівщині. З його слів, ворожі безпілотники фіксувалися у повітряному просторі Львівської області. "Особлива увага – Стрий та Моршин", - зазначав він.
"У Львівській області працює ППО", - повідомив Козицький у Telegram після 2 години ночі.
Через годину голова ОВА повідомив про нову загроза БпЛА на Львівщині. "Львів! Велика загроза! Залишайтесь в укриттях! Яворів – також! Безпілотники можуть швидко змінювати напрямок руху, тому прошу усіх жителів області не ігнорувати повітряну тривогу", - вказував згодом Козицький.
О 5:20 голова Львівської ОВА повідомив про відбій повітряної тривоги на Львівщині. І пообіцяв деталі згодом.
Нагадаємо
У небі над Україною вночі знищили 24 з 38 "шахедів" та ракету Х-59.