Во Львовской области в результате пожара выгорело пять гектаров леса

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 19757 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 30292 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 47552 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 50322 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 70679 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 71466 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 100814 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105259 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130488 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130182 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 105653 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 105309 просмотра
Актуальное
Во Львовской области в результате пожара выгорело пять гектаров леса

Во Львовской области в результате пожара выгорело пять гектаров леса

Киев  •  УНН

 • 12804 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Во Львовской области, в Сколевском районе из-за пожара сгорело пять гектаров леса. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС во Львовской области.

9 апреля в 13:42 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в селе Козева Сколевского района на территории государственного предприятия "Сколевское лесное хозяйство".

На место вызова были немедленно направлены пожарно-спасательные подразделения. Огнем уничтожено лесная подстилка на площади 40 000 кв метров и молодые культуры на площади 10000 квадратных метров. В 14:09 пожар был локализован и в 20:30 полностью ликвидирован, сообщили в ГСЧС.

К ликвидации пожара привлекалось 42 человек личного состава и 2 единицы спецтехники.

Напомним, в Хусте сообщили о подозрении поджигателю "Долины нарциссов".

Украинские Национальные Новости

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