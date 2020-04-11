Во Львовской области в результате пожара выгорело пять гектаров леса
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Во Львовской области, в Сколевском районе из-за пожара сгорело пять гектаров леса. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС во Львовской области.
9 апреля в 13:42 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в селе Козева Сколевского района на территории государственного предприятия "Сколевское лесное хозяйство".
На место вызова были немедленно направлены пожарно-спасательные подразделения. Огнем уничтожено лесная подстилка на площади 40 000 кв метров и молодые культуры на площади 10000 квадратных метров. В 14:09 пожар был локализован и в 20:30 полностью ликвидирован, сообщили в ГСЧС.
К ликвидации пожара привлекалось 42 человек личного состава и 2 единицы спецтехники.
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