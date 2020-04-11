На Львівщині внаслідок пожежі вигоріло п’ять гектарів лісу
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. На Львівщині, у Сколівському районі через пожежу згоріло п’ять гектарів лісу. Про це УНН повідомили у пресслужбі ДСНС у Львівській області.
9 квітня о 13:42 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в селі Козьова Сколівського району на території державного підприємства “Сколівське лісове господарство”.
На місце виклику було негайно направлено пожежно-рятувальні підрозділи. Вогнем знищено лісова підстилка на площі 40 000 кв метрів та молоді культури на площі 10 000 квадратних метри. О 14:09 пожежу було локалізовано та о 20:30 повністю ліквідовано, повідомили у ДСНС.
До ліквідації займання залучалось 42 людей особового складу та 2 одиниці спецтехніки.
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