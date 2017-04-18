Во Львовской области военный кран травмировал пешехода
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 18 апреля. УНН. Сегодня, около села Строении, Радеховского района, произошло ДТП с участием военного крана. В результате инцидента пострадал 36-летний пешеход. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области.
"За рулем военного крана был военнослужащий, житель Волынской области. Следователи установили, что во время движения автомобиля открылся защитный кожух крановой установки. Именно этот кожух задел пешехода, который шел на обочине и ударил его по голове", - говорится в сообщении.
Кроме того, в пресс-службе добавили, что мужчина был госпитализирован с травмой головы.
Как сообщал УНН, из-за смертельное ДТП на Прикарпатье открыто уголовное производство.