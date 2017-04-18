На Львівщині військовий кран травмував пішохода
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 18 квітня. УНН. Сьогодні, біля села Будові, Радехівського району, трапилось ДТП за участі військового крана. Внаслідок інциденту постраждав 36-річний пішохід. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацполіції у Львівській області.
"За кермом військового крану був військовослужбовець, мешканець Волинської області. Слідчі встановили, що під час руху автомобіля відкрився захисний кожух кранової установки. Саме цей кожух зачепив пішохода, який йшов на узбіччі та вдарив його по голові", - йдеться в повідомленні.
Крім того, у прес-службі додали, що чоловіка госпіталізували, з травмою голови.
Як повідомляв УНН, через смертельну ДТП на Прикарпатті відкрито кримінальне провадження.