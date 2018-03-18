Во Львовской области в поле нашли замерзшего мужчину
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 18 марта. УНН. Сегодня, во Львовской области, в поле нашли замерзшего мужчины. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА, передает УНН.
"Тело мужчины нашли в селе Залужаны Городокского района, в поле. Установлено, что мужчина 1984 года рождения. Предполагаемая причина смерти - переохлаждение", - сообщили в департаменте.
Напомним, в период сильных морозов в Киеве с 24 по 26 февраля, было зафиксировано 7 случаев обморожения и 9 случаев переохлаждения, все они произошли со взрослыми.