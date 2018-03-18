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На Львівщині в полі знайшли замерзлого чоловіка

На Львівщині в полі знайшли замерзлого чоловіка

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 18 березня. УНН. Сьогодні, на Львівщині, в полі знайшли замерзлого чоловіка. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА, передає УНН.

"Тіло чоловіка знайшли у селі Залужани Городоцького району, в полі. З'ясовано, що чоловік 1984 року народження. Ймовірна причина смерті – переохолодження" - повідомили у департаменті.

Нагадаємо, в період сильних морозів у Києві, з 24 по 26 лютого, було зафіксовано 7 випадків обмороження та 9 випадків переохолодження, всі вони сталися з дорослими.

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