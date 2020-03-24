Во Львовской области у 89 человек подозревают коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. В период с 8:30 часов до 17:30 часов 24 марта, в области с подозрением на коронавирусную инфекцию обратилось еще 5 человек. Об этом сообщает врач-эпидемиолог Львовской областной инфекционной клинической больницы, главный внештатный специалист департамента здравоохранения облгосадминистрации по эпидемиологии Наталья Тимко, передает УНН со ссылкой на Гал-инфо.
Пациенты из города Львова, Новояворовска, Пустомит, а также Городокского района.
Сейчас на лечении в областной инфекционной клинической больнице - 38 человек.
На самоизоляции находятся 43 человека. За все время выписано - 37 пациентов.
Состояние всех больных - средней тяжести или близкое к удовлетворительному. В 1 пациентки приближено к тяжелому.
Всего во Львовской области за все время с подозрением COVID-19 обратилось 118 человек.
По результатам тестов у 6 человек - грипп. Еще 2 результаты тестов - отрицательные на коронавирус. За все время в сумме в 29 пациентов Львовской области не подтвердили диагноз коронавирус.
По состоянию на сейчас, во Львовской области с подозрением на коронавирус есть 89 человек. У двух пациентов - положительный результат теста на коронавирус. Один человек находится на лечении в отделении интенсивной терапии.
Напомним, с 24 марта во Львове и области ввели режим чрезвычайной ситуации.
Добавим, по состоянию на 23 марта во Львовской области 2 подтвержденные случаи заболевания коронавирусом.