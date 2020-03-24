Во Львовской области у 89 человек подозревают коронавирус

КИЕВ. 24 марта. УНН. В период с 8:30 часов до 17:30 часов 24 марта, в области с подозрением на коронавирусную инфекцию обратилось еще 5 человек. Об этом сообщает врач-эпидемиолог Львовской областной инфекционной клинической больницы, главный внештатный специалист департамента здравоохранения облгосадминистрации по эпидемиологии Наталья Тимко, передает УНН со ссылкой на Гал-инфо.