На Львівщині у 89 осіб підозрюють коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. У період з 8:30 години до 17:30 години 24 березня, в області з підозрою на коронавірусну інфекцію звернулося ще 5 осіб. Про це повідомляє лікар-епідеміолог Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні, головний позаштатний спеціаліст департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації з епідеміології Наталія Тімко, передає УНН із посиланням на Гал-інфо.
Пацієнти з міста Львова, Новояворівська, Пустомит, а також Городоцького району.
Зараз на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні - 38 осіб.
На самоізоляції знаходяться 43 осіб. За увесь час виписано - 37 пацієнтів.
Стан усіх хворих -середньої важкості або близький до задовільного. У 1 пацієнтки наближений до важкого.
Загалом на Львівщині за весь час із підозрою COVID- 19 звернулося 118 людей.
За результатами тестів у 6 осіб - грип. Ще 2 результати тестів - від'ємні на коронавірус. За увесь час в сумі у 29 пацієнтів Львівської області не підтвердили діагноз коронавірус.
Станом на зараз, на Львівщині з підозрою на коронавірус є 89 осіб. У двох пацієнтів - позитивний результат тесту на коронавірус. Одна особа знаходиться на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії.
Нагадаємо, з 24 березня у Львові та області запровадили режим надзвичайної ситуації.
Додамо, станом на 23 березня на Львівщині є 2 підтверджені випадки захворювання на коронавірус.