На Львівщині у 89 осіб підозрюють коронавірус

КИЇВ. 24 березня. УНН. У період з 8:30 години до 17:30 години 24 березня, в області з підозрою на коронавірусну інфекцію звернулося ще 5 осіб. Про це повідомляє лікар-епідеміолог Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні, головний позаштатний спеціаліст департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації з епідеміології Наталія Тімко, передає УНН із посиланням на Гал-інфо.