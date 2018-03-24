Масштабный пожар произошел в бывшем коллегиуме иезуитов во Львовской области
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 24 марта. УНН. Крупный пожар случился сегодня на территории бывшего коллегиума иезуитов в селе Хыров, что в Старосамборском районе Львовской области. Об этом корреспонденту УНН сообщил спикер ГСЧС во Львовской области сообщил Виталий Туровцев.
"Над ликвидацией пожара работало 68 спасателей, 11 пожарных машин. Пожар распространился по третьему этажу", - проинформировал пресс-секретарь.
Причины пожара устанавливаются.
Отметим, ранее это было здание коллегиума иезуитов, в советские времена здесь располагалась военная часть, а в последние годы действовал отель.
Напомним, в центре Львова произошла пожар в туристическом автобусе. В результате возгорания никто не пострадал.
Также УНН сообщал о пожаре в подземном паркинге одного из торговых центров Одессы. Там загорелся автомобиль. В результате инцидента пострадавших нет.
Фото: Варта1