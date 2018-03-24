У колишньому колегіумі єзуїтів на Львівщині сталась масшабна пожежа
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 24 березня. УНН. Масштабна пожежа трапилася сьогодні на території колишнього колегіуму єзуїтів в селі Хирів, що в Старосамбірському районі на Львівщині. Про це кореспондентові УНН повідомив речник ДСНС у Львівській області повідомив Віталій Туровцев.
"Над ліквідацією пожежі працювало 68 рятувальників, 11 пожежних машин. Пожежа поширилась по третьому поверху", - проінформував речник.
Причини пожежі встановлюються.
Зазначимо, раніше це була будівля колегіуму єзуїтів, у радянські часи тут розміщувалася військова частина, а в останні роки діяв готель.
Нагадаємо, у центрі Львова сталася пожежа в туристичному автобусі. Внаслідок займання ніхто не постраждав.
Також УНН повідомляв про пожежу у підземному паркінгу одного з торгових центрів Одеси. Там загорівся автомобіль. В результаті інциденту постраждалих немає.
Фото: Варта1