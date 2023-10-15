На Львовщине произошло ДТП: три человека погибли, еще пять - ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. На Львовщине в ДТП погибли три человека, еще пять получили ранения, передает УНН.
Детали
По данным спасателей, вблизи города Дрогобыч на трассе «Трускавец-Львов» произошло столкновение двух автомобилей «Toyota Land Cruiser» и «Volkswagen Caddy».
В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 3 человека. Еще 5 человек получили травмы различной степени тяжести.
Спасатели с помощью спецоборудования освободили двух травмированных пассажиров из«Volkswagen Caddy» и транспортировали их в карету скорой помощи.
Обстоятельства происшествия выясняют правоохранительные органы.
К ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия привлекалось 10 человек личного состава и 2 единицы спецтехники.
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