На Львовщине произошло ДТП: три человека погибли, еще пять - ранены

Детали

По данным спасателей, вблизи города Дрогобыч на трассе «Трускавец-Львов» произошло столкновение двух автомобилей «Toyota Land Cruiser» и «Volkswagen Caddy».

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 3 человека. Еще 5 человек получили травмы различной степени тяжести.

Спасатели с помощью спецоборудования освободили двух травмированных пассажиров из«Volkswagen Caddy» и транспортировали их в карету скорой помощи.

Обстоятельства происшествия выясняют правоохранительные органы.

К ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия привлекалось 10 человек личного состава и 2 единицы спецтехники.

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