Во Львовской области спасатели освободили мужчину, который накололся на металлический штырь

К месту происшествия немедленно выехали спасатели шестьдесят первой государственной пожарно-спасательной части Львова.

Как выяснилось на месте происшествия, мужчина 1986 года рождения, возвращаясь домой, решил перелезть через забор, однако нога соскочила и наткнулась на металлический штырь ограждения. Человек самостоятельно не мог освободиться.

Пожарно-спасательным отделением с помощью гидравлических ножниц вырезан элемент ограждения, потерпевшего сняли и передали работникам скорой медицинской помощи.

Напомним, во Львовской области из-за столкновения двух грузовиков пострадал ребенок.