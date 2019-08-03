Во Львовской области спасатели освободили мужчину, который накололся на металлический штырь
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. В субботу в 5:54 к спасателям поступило сообщение о том, что в с. Лисиничи Пустомытовского района перелезая через забор, человек наткнулся нижней конечностью на металлический штырь. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
К месту происшествия немедленно выехали спасатели шестьдесят первой государственной пожарно-спасательной части Львова.
Как выяснилось на месте происшествия, мужчина 1986 года рождения, возвращаясь домой, решил перелезть через забор, однако нога соскочила и наткнулась на металлический штырь ограждения. Человек самостоятельно не мог освободиться.
Пожарно-спасательным отделением с помощью гидравлических ножниц вырезан элемент ограждения, потерпевшего сняли и передали работникам скорой медицинской помощи.
Напомним, во Львовской области из-за столкновения двух грузовиков пострадал ребенок.