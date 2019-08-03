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На Львівщині рятувальники звільнили чоловіка, який наштрикнувся на металевий штир

На Львівщині рятувальники звільнили чоловіка, який наштрикнувся на металевий штир

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 серпня. УНН. У суботу о 05:54 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що в с. Лисиничі Пустомитівського району перелазячи через огорожу, чоловік наткнувся нижньою кінцівкою на металевий штир. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.

До місця події негайно виїхали рятувальники 61-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Львова.

Як з'ясувалось на місці події, чоловік 1986 року народження, повертаючись додому, вирішив перелізти через огорожу, проте нога зіскочила та наштрикнулась на металевих штирях огорожі. Чоловік самостійно не міг звільнитись.

Пожежно-рятувальним відділенням за допомогою гідравлічних ножиць вирізано елемент огорожі, потерпілого знято та передано працівникам швидкої медичної допомоги.

Нагадаємо, на Львівщині через зіткнення двох вантажівок постраждала дитина.

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