На Львовщине работает ППО
Киев • УНН
КИЕВ.19 сентября. УНН. Российские ракеты добрались до Львовщины, где сейчас на них охотится украинская ПВО. Об этом сообщает председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, передает УНН.
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"звуки, которые могли слышать жители Львовщины, - это работа ПВО. Есть угроза новых атак", - написал он.
Козицкий добавил. что "в части Львова громко. Не называем локаций. Ничего не фотографируем и не снимаем! Информационная тишина!", - написал он.
В западной части Украины сейчас объявлена воздушная тревога. Актуальную карту тревог можно посмотреть по ссылке.
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Этой ночью взрывы раздавались в Одессе и Кривом Роге.