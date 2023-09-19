На Львівщині працює ППО
Київ • УНН
КИЇВ.19 вересня. УНН. Російські ракети дістались до Львівщини, де наразі на них полює на українська ППО. Про це повідомляє голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, передає УНН.
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"звуки, які могли чути жителі Львівщини, - це робота ППО. Є загроза нових атак", - написав він.
Козицький додав. що "у частині Львова гучно. Не називаємо локацій. Нічого не фотографуємо і не знімаємо! Інформаційна тиша!", - написав він.
У західній частині України нині оголошена повітярна тривога. Актуальну мапу тривог можна переглянути за посиланням.
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Цієї ночі вибухи лунали в Одесі та Кривому Розі.