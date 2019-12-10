Во Львовской области поезд насмерть сбил женщину

"Около 21:05 (9 декабря - ред.) на железнодорожном перегоне "Славское - Лавочное" электропоездом №6155 сообщением "Львов - Лавочное" смертельно травмирована женщина возрастом около 40 лет. Задержек в движении поездов не было", - сообщили в департаменте.

Обстоятельства происшествия и личность погибшей устанавливается.

Напомним, в Одессе поезд насмерть сбил велосипедиста.