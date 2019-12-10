Во Львовской области поезд насмерть сбил женщину
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 10 декабря. УНН. В селе Лавочное Львовской области поезд насмерть травмировал женщину. Об этом УНН сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА.
"Около 21:05 (9 декабря - ред.) на железнодорожном перегоне "Славское - Лавочное" электропоездом №6155 сообщением "Львов - Лавочное" смертельно травмирована женщина возрастом около 40 лет. Задержек в движении поездов не было", - сообщили в департаменте.
Обстоятельства происшествия и личность погибшей устанавливается.
Напомним, в Одессе поезд насмерть сбил велосипедиста.