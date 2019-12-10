На Львівщині поїзд на смерть збив жінку

"Близько 21:05 (9 грудня - ред.) на залізничному перегоні "Славське - Лавочне" електропоїздом №6155 сполученням "Львів-Лавочне" смертельно травмовано жінку віком, близько 40 років. Затримок у русі поїздів не було", - повідомили у департаменті.

Обставини події та особу загиблої встановлюється.

Нагадаємо, в Одесі поїзд на смерть збив велосипедиста.