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На Львівщині поїзд на смерть збив жінку

На Львівщині поїзд на смерть збив жінку

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 10 грудня. УНН. У селі Лавочне на Львівщині поїзд на смерть травмував жінку. Про це УНН повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА.

"Близько 21:05 (9 грудня - ред.) на залізничному перегоні "Славське - Лавочне" електропоїздом №6155 сполученням "Львів-Лавочне" смертельно травмовано жінку віком, близько 40 років. Затримок у русі поїздів не було", - повідомили у департаменті.

Обставини події та особу загиблої встановлюється.

Нагадаємо, в Одесі поїзд на смерть збив велосипедиста.

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