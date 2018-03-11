Во Львовской области во время вырубки леса погиб лесник
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Во Львовской области, в Стрыйском районе, во время вырубки леса дерево упало на лесника. От полученных травм мужчина погиб. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА.
"Несчастный случай произошел 12:20 в лесном хозяйстве "Стрыйлисгосп" во время валки леса. В результате падения дерева погиб работник предприятия "Экосервис", 49-летний житель села Дидушичи Стрыйского района. Продолжается доследственная проверка", - сообщили в департаменте.
Напомним, подобный трагический случай произошел на Львовщине 11 января.