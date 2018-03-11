На Львівщині, під час вирубки лісу, загинув лісник
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. На Львівщині, у Стрийському районі, під час вирубки лісу, дерево впало на лісника. Від отриманих травм чоловік загинув. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА.
“Нещасний випадок стався 12:20 в лісовому господарстві „Стрийлісгосп“ під час валки лісу. Внаслідок падіння дерева загинув працівник підприємства „Екосервіс“, 49-річний житель села Дідушичі Стрийського району. Триває дослідча перевірка”- повідомили у департаменті.
Нагадаємо, подібний трагічний випадок стався на Львівщині 11 січня.