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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 14386 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 33180 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 38644 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 85705 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 84556 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 102935 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109897 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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Во Львовской области перевернулся пассажирский автобус

Во Львовской области перевернулся пассажирский автобус

Киев  •  УНН

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ЛЬВОВ-КИЕВ. 17 марта. УНН. В субботу около 7:40 возле села Орява Сколевского района во Львовской области перевернулся пассажирский автобус. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ НП в области.

"Работники полиции предварительно установили, что водитель автомобиля Mercedes Sprinter, 29-летний житель Черновицкой области, не справился с управлением, съехал в кювет, где транспортное средство перевернулось. В микроавтобусе находились семь пассажиров, все - жители Буковины. В результате ДТП три человека были доставлены в больницу", - отметили в ведомстве.

Как отмечается, после оказания медицинской помощи их отпустили домой.

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, пенсионерку на Буковине насмерть сбила машина на иностранных номерах.

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