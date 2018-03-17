Во Львовской области перевернулся пассажирский автобус
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 17 марта. УНН. В субботу около 7:40 возле села Орява Сколевского района во Львовской области перевернулся пассажирский автобус. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ НП в области.
"Работники полиции предварительно установили, что водитель автомобиля Mercedes Sprinter, 29-летний житель Черновицкой области, не справился с управлением, съехал в кювет, где транспортное средство перевернулось. В микроавтобусе находились семь пассажиров, все - жители Буковины. В результате ДТП три человека были доставлены в больницу", - отметили в ведомстве.
Как отмечается, после оказания медицинской помощи их отпустили домой.
Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Напомним, пенсионерку на Буковине насмерть сбила машина на иностранных номерах.