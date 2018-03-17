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На Львівщині перекинувся пасажирський автобус

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 17 березня. УНН. У суботу близько 7:40 неподалік села Орява Сколівського району на Львівщині перекинувся пасажирський автобус. Про це повідомили УНН у прес-службі ГУ НП в області.

"Працівники поліції попередньо встановили, що водій автомобіля Mercedes Sprinter, 29-річний житель Чернівецької області, не впорався із керуванням, з’їхав у кювет, де транспортний засіб перекинувся. В мікроавтобусі знаходилися семеро пасажирів, усі – жителі Буковини. Внаслідок ДТП троє людей були доставлені у лікарню", - зазначили у відомстві.

Як зазначається, після надання медичної допомоги їх відпустили додому.

Правоохоронці встановлюють обставини автопригоди. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, пенсіонерку на Буковині насмерть збило авто на іноземних номерах.

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