На Львівщині перекинувся пасажирський автобус
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 17 березня. УНН. У суботу близько 7:40 неподалік села Орява Сколівського району на Львівщині перекинувся пасажирський автобус. Про це повідомили УНН у прес-службі ГУ НП в області.
"Працівники поліції попередньо встановили, що водій автомобіля Mercedes Sprinter, 29-річний житель Чернівецької області, не впорався із керуванням, з’їхав у кювет, де транспортний засіб перекинувся. В мікроавтобусі знаходилися семеро пасажирів, усі – жителі Буковини. Внаслідок ДТП троє людей були доставлені у лікарню", - зазначили у відомстві.
Як зазначається, після надання медичної допомоги їх відпустили додому.
Правоохоронці встановлюють обставини автопригоди. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Нагадаємо, пенсіонерку на Буковині насмерть збило авто на іноземних номерах.