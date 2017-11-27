В Львовской области перевернулся грузовик с водой

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 65758 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 48547 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 57407 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 66458 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 113343 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 113999 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 140529 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107313 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108735 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113333 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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Актуальное
В Львовской области перевернулся грузовик с водой

В Львовской области перевернулся грузовик с водой

Киев  •  УНН

 • 9409 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 27 ноября. УНН. Во Львовской области на трассе Львов-Ивано-Франковск перевернулся грузовик, перевозивший воду. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области, передает УНН.

Как сообщили, произошло ДТП в селе Залесье. В результате инцидента никто не пострадал. Грузовик перевозил воду. Бутыли с водой выставились на дорогу и перекрыли движение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве столкнулась маршрутка и два грузовика, есть пострадавшие

Напомним, во Львовской области на трассе "Киев-Чоп", вблизи села Гамалеевка, столкнулись грузовик и маршрутка. В результате инцидента пострадали 12 человек.

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