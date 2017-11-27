В Львовской области перевернулся грузовик с водой

Как сообщили, произошло ДТП в селе Залесье. В результате инцидента никто не пострадал. Грузовик перевозил воду. Бутыли с водой выставились на дорогу и перекрыли движение.

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Напомним, во Львовской области на трассе "Киев-Чоп", вблизи села Гамалеевка, столкнулись грузовик и маршрутка. В результате инцидента пострадали 12 человек.