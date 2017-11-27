На Львівщині перекинулась вантажівка з водою
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 27 листопада. УНН. У Львівській області, на трасі Львів- Івано-Франківськ перекинулась вантажівка, яка перевозила воду. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції у Львівській області, передає УНН.
Як повідомили, трапилась ДТП в селі Залісся. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Вантажівка перевозила воду. Бутлі з водою виставились на дорогу та перекрили рух.
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Нагадаємо, на Львівщині на трасі "Київ-Чоп", поблизу села Гамаліївка, зіткнулись вантажівка та маршрутка. Внаслідок інциденту постраждало 12 осіб.