На Львівщині перекинулась вантажівка з водою

Як повідомили, трапилась ДТП в селі Залісся. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Вантажівка перевозила воду. Бутлі з водою виставились на дорогу та перекрили рух.

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Нагадаємо, на Львівщині на трасі "Київ-Чоп", поблизу села Гамаліївка, зіткнулись вантажівка та маршрутка. Внаслідок інциденту постраждало 12 осіб.