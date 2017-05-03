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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Во Львовской области на железнодорожной станции погиб рабочий

Киев • УНН

 • 10346 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 3 мая. УНН. Сегодня ночью на железнодорожной станции “Городок” погиб рабочий. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, передает УНН.

Во Львовской области на железнодорожной станции погиб рабочий

“Инцидент произошел в 3:25. 40-летний мужчина, житель Городка, был сборщиком вагонов”, — говорится в сообщении.

Все обстоятельства несчастного случая и причины смерти выясняют специалисты.

Напомним, 2 марта около 14:00 на оперативную линию “102” поступило сообщение о том, что на стройке по улице Венгерской во Львове в лифтовую шахту упали двое рабочих. Один из них погиб, другой госпитализирован в тяжелом состоянии.

Украинские Национальные Новости

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