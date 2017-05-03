Во Львовской области на железнодорожной станции погиб рабочий

“Инцидент произошел в 3:25. 40-летний мужчина, житель Городка, был сборщиком вагонов”, — говорится в сообщении.

Все обстоятельства несчастного случая и причины смерти выясняют специалисты.

Напомним, 2 марта около 14:00 на оперативную линию “102” поступило сообщение о том, что на стройке по улице Венгерской во Львове в лифтовую шахту упали двое рабочих. Один из них погиб, другой госпитализирован в тяжелом состоянии.