Во Львовской области на железнодорожной станции погиб рабочий
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 3 мая. УНН. Сегодня ночью на железнодорожной станции “Городок” погиб рабочий. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, передает УНН.
“Инцидент произошел в 3:25. 40-летний мужчина, житель Городка, был сборщиком вагонов”, — говорится в сообщении.
Все обстоятельства несчастного случая и причины смерти выясняют специалисты.
Напомним, 2 марта около 14:00 на оперативную линию “102” поступило сообщение о том, что на стройке по улице Венгерской во Львове в лифтовую шахту упали двое рабочих. Один из них погиб, другой госпитализирован в тяжелом состоянии.