На Львівщині на залізничній станції загинув робітник

“Інцидент трапився о 3:25. 40-річний чоловік, мешканець Городка, був складальником вагонів”, — йдеться у повідомленні.

Усі обставини нещасного випадку та причини смерті зʼясовують фахівці.

Нагадаємо, 2 березня близько 14:00 на оперативну лінію “102” надійшло повідомлення про те, що на будові по вулиці Угорській у Львові у ліфтову шахту впали двоє робітників. Один з них загинув, іншого госпіталізували у важкому стані.