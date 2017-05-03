На Львівщині на залізничній станції загинув робітник
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 3 травня. УНН. Сьогодні вночі на залізничній станції “Городок” загинув працівник. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА, передає УНН.
“Інцидент трапився о 3:25. 40-річний чоловік, мешканець Городка, був складальником вагонів”, — йдеться у повідомленні.
Усі обставини нещасного випадку та причини смерті зʼясовують фахівці.
Нагадаємо, 2 березня близько 14:00 на оперативну лінію “102” надійшло повідомлення про те, що на будові по вулиці Угорській у Львові у ліфтову шахту впали двоє робітників. Один з них загинув, іншого госпіталізували у важкому стані.