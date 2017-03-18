Во Львовской области на шахте "Лесная" госпитализировали горняка

Пострадавший получил травму в результате падения металлической гидравлической стойки крепления. По состоянию на 6:00 18 марта его состояние оценивали как удовлетворительное. Причины происшествия выясняются.

Напомним, по состоянию на 16 марта на лечении в ожоговом отделении Львовской восьмой городской клинической больницы находилось 9 пострадавших в результате взрыва на шахте "Степной" горняков.

Всего выписаны из больницы 14 человек для продолжения лечения в амбулаторных условиях по месту жительства, из числа тех, что пострадали 2 марта в результате взрыва на шахте ГП № 10 "Степная".

А 15 марта один горняк, которого уже выписали из восьмой больницы госпитализирован неврологическое отделение Червоноградской ГКБ.

Состояние всех пациентов удовлетворительное.