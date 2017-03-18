Во Львовской области на шахте "Лесная" госпитализировали горняка
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 18 марта. УНН. Вчера, 17 марта, в 1:39 в нейрохирургическое отделение Червоноградской центральной районной больницы госпитализирован в состоянии средней степени тяжести проходчика шахты "Лесная" (с.Силець Сокольского района, 1983 года рождения. Об этом сообщили в профильном департаменте Львовской областной государственной администрации, передает корреспондент УНН.
Пострадавший получил травму в результате падения металлической гидравлической стойки крепления. По состоянию на 6:00 18 марта его состояние оценивали как удовлетворительное. Причины происшествия выясняются.
Напомним, по состоянию на 16 марта на лечении в ожоговом отделении Львовской восьмой городской клинической больницы находилось 9 пострадавших в результате взрыва на шахте "Степной" горняков.
Всего выписаны из больницы 14 человек для продолжения лечения в амбулаторных условиях по месту жительства, из числа тех, что пострадали 2 марта в результате взрыва на шахте ГП № 10 "Степная".
А 15 марта один горняк, которого уже выписали из восьмой больницы госпитализирован неврологическое отделение Червоноградской ГКБ.
Состояние всех пациентов удовлетворительное.