На шахті “Лісовій” на Львівщині госпіталізували гірника
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 18 березня. УНН. Вчора, 17 березня, о 1:39 до нейрохірургічного відділення Червоноградської центральної районної лікарні госпіталізовано у стані середнього ступеня важкості прохідника шахти “Лісова” (с.Сілець Сокальського району, 1983 року народження. Про це повідомили у профільному департаменті Львівської обласної державної адміністрації, передає кореспондент УНН.
Постраждалий отримав травму внаслідок падіння металевої гідравлічної стойки кріплення. Стан на 6:00 18 березня його стан оцінювали як задовільний. Причини події з’ясовуються.
Нагадаємо, станом на 16 березня на лікуванні в опіковому відділенні Львівської 8-ої міської клінічної лікарні перебувало 9 постраждалих внаслідок вибуху на шахті “Степовій” гірників.
Усього виписано з лікарні 14 осіб для продовження лікування в амбулаторних умовах за місцем проживання, з числа тих, що постраждали 2 березня внаслідок вибуху на шахті ДП № 10 “Степова”.
А 15 березня одного гірника, якого вже виписали з 8-ої лікарні, госпіталізували до неврологічного відділення Червоноградської МКЛ.
Стан всіх пацієнтів задовільний.