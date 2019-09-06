Во Львовской области "минировали" шахту
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. Аноним накануне вечером сообщил об угрозе взрыва на шахте "Степная" во Львовской области, сообщение оказалось ложным. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
"5 сентября в 17:01 на телефон шахтоуправления шахты № 10 "Степная" в селе Глухов поступило анонимное сообщение о ее заминировании. Требований, выполнение которых могло бы предотвратить взрыв, не выдвигалось", - указали в департаменте.
На месте работали подразделения сил ЦЗ области.
"В 19:15 мероприятия по обследованию территории были закончены. Взрывное устройство не обнаружено. Эвакуация людей не проводилась", - добавили в подразделении ОГА.
Проводятся мероприятия по установлению лица, предоставившего ложное сообщение.
Напомним, жителя Запорожья задержали за "минирование" Днепрогэса.