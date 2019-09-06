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На Львівщині "мінували" шахту

На Львівщині "мінували" шахту

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. Анонім напередодні ввечері повідомив про загрозу вибуху на шахті "Степова" у Львівській області, повідомлення виявилося неправдивим. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

"5 вересня о 17:01 на телефон шахтоуправління шахти № 10 “Степова” у селі Глухів надійшло анонімне повідомлення про її замінування. Вимог, виконання яких могло б відвернути вибух, не висувалось", - вказали у департаменті.

На місці працювали підрозділи сил ЦЗ області.

"О 19:15 заходи з обстеження території були закінчені. Вибухового пристрою не виявлено. Евакуація людей не проводилась", - додали у підрозділі ОДА.

Проводяться заходи з встановлення особи, яка надала хибне повідомлення.

Нагадаємо, жителя Запоріжжя затримали за "мінування" Дніпрогесу.

Українські Національні Новини

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