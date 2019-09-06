На Львівщині "мінували" шахту
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Анонім напередодні ввечері повідомив про загрозу вибуху на шахті "Степова" у Львівській області, повідомлення виявилося неправдивим. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
"5 вересня о 17:01 на телефон шахтоуправління шахти № 10 “Степова” у селі Глухів надійшло анонімне повідомлення про її замінування. Вимог, виконання яких могло б відвернути вибух, не висувалось", - вказали у департаменті.
На місці працювали підрозділи сил ЦЗ області.
"О 19:15 заходи з обстеження території були закінчені. Вибухового пристрою не виявлено. Евакуація людей не проводилась", - додали у підрозділі ОДА.
Проводяться заходи з встановлення особи, яка надала хибне повідомлення.
Нагадаємо, жителя Запоріжжя затримали за "мінування" Дніпрогесу.