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Во Львовской области количество больных COVID-19 выросло до 1019 человек

Киев • УНН

 • 12606 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. Во Львовской области лабораторно подтверждено 1019 случаев заболевания COVID-19, из них 197 пациентов выздоровели и 27 умерли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.

Во Львовской области количество больных COVID-19 выросло до 1019 человек

"По состоянию на 9:00 во Львове и Львовской области подтверждено 1019 случаев инфицирования коронавирусом, из них 27 - летальные", - говорится в сообщении.

За минувшие сутки с подозрением на коронавирус госпитализировали 20 человек, а 95 - направили на самоизоляцию. Сейчас в стационарах области находятся 323 больных, из которых 162 - в областной инфекционной больнице, 55 - в Центре легочного здоровья, 48 - в 8-й городской клинической больнице, 55 - в госпитале ветеранов войны и репрессированных, трое - в Стрыйской больнице. 23 человека находятся на лечении в отделении реанимации, шестеро - на аппарате ИВЛ.

"Есть +50 подтвержденных результатов на COVID-19 за сутки (с 347 анализов). Количественно - это третий результат по стране, после Киева и Киевской области", - добавляется в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине зафиксировано уже 18 291 случай COVID-19, из них 514 - летальные

Отмечается, что в целом за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 4371 человек, госпитализированы - 524, на амбулаторном лечении - 3847 человек, выписаны - 370 человек. Сейчас в больнице находится 162 человека, из них в реанимации - 8 человек, на аппаратные ИВЛ - 3 человека.

В общем коронавирусную инфекцию обнаружено - у 1019 человек, 27 человек умерли. 197 пациентов выздоровели.

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры в городе провели 347 ПЦР-тестов, из которых 50 - положительные (среди них - 28 это жители Львова).

Напомним, в Киеве в доме-интернате для девушек подтвердили заболевание коронавирусной болезнью у 81 человека: из них 53 - воспитанницы интерната.

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