На Львівщині кількість хворих на COVID-19 зросла до 1019 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. На Львівщині лабораторно підтверджено 1019 випадків захворювання на COVID-19, з них 197 пацієнтів одужало та 27 померло. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Львівської міської ради.
“Станом на 09:00 год у Львові та на Львівщині підтверджено 1019 випадків інфікування коронавірусом, з них 27 — летальні”, — сказано у повідомленні.
За попередню добу з підозрою на коронавірус госпіталізували 20 людей, а 95 — скерували на самоізоляцію. Зараз у стаціонарах області перебувають 323 хворих, з яких 162 — у Львівській обласній інфекційній лікарні, 55 — у Центрі легеневого здоров’я, 48 — у 8-й міській клінічній лікарні, 55 — у госпіталі ветеранів війни та репресованих, троє — у Стрийській лікарні. 23 людини перебувають на лікуванні у відділенні реанімації, шестеро — на апараті ШВЛ.
“Маємо +50 підтверджених результатів на COVID-19 за добу (з 347 аналізів). Кількісно — це третій результат по країні, після Києва і Київської області”, — додається у повідомленні.
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Зазначається, що загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 4371 особа, госпіталізовані — 524, на амбулаторному лікуванні — 3847 осіб, виписані — 370 осіб. Зараз у лікарні перебуває 162 особи, з них в реанімації — 8 осіб, на апаратні ШВЛ — 3 особи.
Загалом коронавірусну інфекцію виявлено — у 1019 осіб, 27 людей померло. 197 пацієнтів одужало.
За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 347 ПЛР-тестів, з яких 50 — позитивні (серед них — 28 це мешканці Львова).
Нагадаємо, у Києві у будинку-інтернаті для дівчат підтвердили захворювання на коронавірусну хворобу у 81 особи: з них 53 — вихованки інтернату.