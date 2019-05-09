Во Львовской области парня ударило током на крыше вагона

Как отметили в пресс-службе, 8 мая в 21:50 в службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в пос. Шкло Яворовского района получил поражение электрическим током парень 2001 года рождения.

Выяснилось, что происшествие произошло вблизи железнодорожной станции, потерпевший был поражен высоковольтным током и находился на цистерне грузового поезда.

Спасатели с помощью носилок и выдвижной лестницы сняли с крыши вагона парня и передали медикам. Пострадавшего госпитализировали в коммунальную 8-ю городскую клиническую больницу в состоянии средней степени тяжести.

Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

Напомним, на железной дороге в этом году от поражения током погибли четыре человека.