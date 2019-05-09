Во Львовской области парня ударило током на крыше вагона
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Во Львовской области парня госпитализировали в больницу из-за поражения током. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает УНН.
Как отметили в пресс-службе, 8 мая в 21:50 в службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в пос. Шкло Яворовского района получил поражение электрическим током парень 2001 года рождения.
Выяснилось, что происшествие произошло вблизи железнодорожной станции, потерпевший был поражен высоковольтным током и находился на цистерне грузового поезда.
Спасатели с помощью носилок и выдвижной лестницы сняли с крыши вагона парня и передали медикам. Пострадавшего госпитализировали в коммунальную 8-ю городскую клиническую больницу в состоянии средней степени тяжести.
Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.
Напомним, на железной дороге в этом году от поражения током погибли четыре человека.