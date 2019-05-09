На Львівщині хлопця вдарило струмом на даху вагону
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. На Львівщині хлопця госпіталізували до лікарні через ураження струмом. Про це повідомляє прес-служба ДСНС, передає УНН.
Як зазначили у прес-службі, 8 травня о 21:50 до служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що в сел. Шкло Яворівського району отримав ураження електричним струмом хлопець 2001 року народження.
З’ясувалось, що подія сталась поблизу залізничної станції, потерпілий був уражений високовольтним струмом та перебував на цистерні вантажного потягу.
Рятувальники за допомогою нош та висувної драбини зняли з даху вагона хлопця та передали медикам. Потерпілого госпіталізували у Комунальну 8-му міську клінічну лікарню в стані середнього ступеня важкості.
Обставини та причини події встановлюються.
Нагадаємо, на залізниці цього року від ураження струмом померли четверо людей.