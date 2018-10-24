Во Львовской области из-за непогоды без света осталось 37 населенных пунктов

"Без электроснабжения остались 37 населенных пунктов (27 полностью и 10 частично) в девяти районах области, а также отдельные улицы во Львове. В частности, непогода временно обесточила села в Бродовском, Городокском, Дрогобычском, Каменка-Бугском, Николаевском, Мостиском, Самборском, Турковском и Яворивском районах. К ремонтным работам привлекли 9 аварийных бригад Львовоблэнерго и 9 единиц техники", - сообщили в ЛОГА.



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Напомним, высокогорье Карпат в пределах Закарпатской области засыпает мокрым снегом, до ночи он может усилиться до снега, а температура снизится до 5 градусов ниже нуля. При этом на утро четверга в высокогорье ожидается до 20 сантиметров снега. Уже к выходным потеплеет.