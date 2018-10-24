На Львівщині через негоду без світла залишилось 37 населених пунктів

"Без електропостачання залишились 37 населених пунктів (27 повністю та 10 частково) у дев’яти районах області, а також окремі вулиці у Львові. Зокрема, негода тимчасово знеструмила села у Бродівському, Городоцькому, Дрогобицькому, Кам’янка-Бузькому, Миколаївському, Мостиському, Самбірському, Турківському та Яворівському районах. До ремонтних робіт залучили 9 аварійних бригад Львівобленерго та 9 одиниць техніки", - повідомили у ЛОДА.



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Нагадаємо, високогір'я Карпат у межах Закарпатської області засипає мокрим снігом, до ночі він може посилитися до снігу, а температура знизиться до 5 градусів нижче нуля. При цьому на ранок четверга у високогір'ї очікується до 20 сантиметрів снігу. Уже до вихідних потеплішає.