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На Львівщині через негоду без світла залишилось 37 населених пунктів

На Львівщині через негоду без світла залишилось 37 населених пунктів

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 жовтня. УНН. На Львівщині через сильні вітри та дощі було відключено 8 повітряних ліній електропередач, що призвело до знеструмлення 94 трансформаторних підстанцій. Відтак без світла в області залишилися мешканці 37 населених пунктів. Про це повідомили у прес-службі Львівської ОДА, передає УНН.

"Без електропостачання залишились 37 населених пунктів (27 повністю та 10 частково) у дев’яти районах області, а також окремі вулиці у Львові. Зокрема, негода тимчасово знеструмила села у Бродівському, Городоцькому, Дрогобицькому, Кам’янка-Бузькому, Миколаївському, Мостиському, Самбірському, Турківському та Яворівському районах. До ремонтних робіт залучили 9 аварійних бригад Львівобленерго та 9 одиниць техніки", - повідомили у ЛОДА.

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Нагадаємо, високогір'я Карпат у межах Закарпатської області засипає мокрим снігом, до ночі він може посилитися до снігу, а температура знизиться до 5 градусів нижче нуля. При цьому на ранок четверга у високогір'ї очікується до 20 сантиметрів снігу. Уже до вихідних потеплішає.

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