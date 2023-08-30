На Львовщине из-за непогоды 304 населенных пункта остались без света
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Из-за грозы, дождя и порывов ветра во Львовской области осталось без электроснабжения 304 населенных пункта. Сейчас над ликвидацией последствий непогоды для энергосистемы работает 107 бригад, передает УНН со ссылкой на ОВА.
Детали
"По состоянию на 12:00 из-за неблагоприятных метеоусловий (гроза, дождь, порывы ветра) без электроснабжения осталось 304 населенных пункта Львовской области. 134 обесточены полностью, 177 – частично", - говорится в сообщении администрации.
Отмечается, что больше всего пострадало населенных пунктов на Жовковщине, Мостищине и Самборщине.
Для восстановления электроснабжения привлечено 107 бригад (160 единиц техники и 460 работников) ЧАО «Львовоблэнерго».
Дополнение
В целом, как сообщило сегодня Минэнерго, из-за непогоды в западных областях страны обесточены 467 населенных пунктов.
Из-за обстрелов остается также обесточенной часть потребителей в Запорожской, Сумской, Херсонской, Черниговской областях.
Вследствие подрыва Каховской ГЭС в Херсоне обесточенными остаются около 10 тысяч потребителей.
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