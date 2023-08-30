На Львовщине из-за непогоды 304 населенных пункта остались без света

Детали

"По состоянию на 12:00 из-за неблагоприятных метеоусловий (гроза, дождь, порывы ветра) без электроснабжения осталось 304 населенных пункта Львовской области. 134 обесточены полностью, 177 – частично", - говорится в сообщении администрации.

Отмечается, что больше всего пострадало населенных пунктов на Жовковщине, Мостищине и Самборщине.

Для восстановления электроснабжения привлечено 107 бригад (160 единиц техники и 460 работников) ЧАО «Львовоблэнерго».

Дополнение

В целом, как сообщило сегодня Минэнерго, из-за непогоды в западных областях страны обесточены 467 населенных пунктов.

Из-за обстрелов остается также обесточенной часть потребителей в Запорожской, Сумской, Херсонской, Черниговской областях.

Вследствие подрыва Каховской ГЭС в Херсоне обесточенными остаются около 10 тысяч потребителей.

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