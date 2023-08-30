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Негода залишила без світла чверть мільйона домівок - Міненерго

Негода залишила без світла чверть мільйона домівок - Міненерго

Київ • УНН

 • 889168 перегляди

КИЇВ. 30 серпня. УНН. На Львівщині через негоду без світла залишалися 286 тисяч споживачів, фіксувалася зупинка поїздів, повідомили в середу у Міненерго, пише УНН.

Негода

Через негоду у західних областях країни знеструмлено 467 населених пунктів. Більшість із них - на Львівщині. Без світла залишалися 286 тисяч споживачів.

Також в регіоні зафіксовано зупинку поїздів. Для проведення ремонтних робіт задіяно понад пів тисячі працівників, ремонт мереж триває.

Обстріли

У Донецькій області через обстріл вимикалася лінія 110 кВ, що призвело до знеструмлення міста Покровськ та прилеглих селищ. Без світла залишалися понад 7 тисяч абонентів.

На Харківщині через обстріли пошкоджено газопровід багатоквартирного будинку у місті Куп'янськ, також обстріли призвели до знеструмлення абонентів у Куп'янському та Дворічанському районах.

Залишається також знеструмленою частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Херсонській, Чернігівській областях.

Наслідки підриву Каховської ГЕС 

У Херсоні знеструмленими залишаються близько 10 тисяч споживачів.

Фіксується незначне зниження рівня води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС. "Наразі він становить 16,08 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - повідомили в Міненерго.

Експорт/імпорт та генерація

Комерційний імпорт електроенергії за минулу добу, як вказано, становив 1 638,00 МВт*год. Експорт був відсутній.

При цьому, як повідомляється, триває масштабна ремонтна кампанія на об’єктах генерації.

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