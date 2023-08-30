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Непогода оставила без света четверть миллиона домов - Минэнерго

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 августа. УНН. Во Львовской области из-за непогоды без света оставались 286 тысяч потребителей, фиксировалась остановка поездов, сообщили в среду в Минэнерго, пишет УНН.

Непогода

Из-за непогоды в западных областях страны обесточены 467 населенных пунктов. Большинство из них - во Львовской области. Без света оставались 286 тысяч потребителей.

Также в регионе зафиксирована остановка поездов. Для проведения ремонтных работ задействовано более полутысячи работников, ремонт сетей продолжается.

Обстрелы

В Донецкой области из-за обстрелов отключалась линия 110 кВ, что привело к обесточиванию города Покровск и близлежащих поселков. Без света оставались более 7 тысяч абонентов.

В Харьковской области из-за обстрелов поврежден газопровод многоквартирного дома в городе Купянск, также обстрелы привели к обесточиванию абонентов в Купянском и Двуречанском районах.

Остается также обесточенной часть потребителей в Запорожской, Сумской, Херсонской, Черниговской областях.

Последствия подрыва Каховской ГЭС 

В Херсоне обесточенными остаются около 10 тысяч потребителей.

Фиксируется незначительное снижение уровня воды в пруду-охладителе ЗАЭС. "Сейчас он составляет 16,08 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - сообщили в Минэнерго.

Экспорт/импорт и генерация

Коммерческий импорт электроэнергии за прошедшие сутки, как указано, составил 1 638,00 МВт*ч. Экспорт отсутствовал.

При этом, как сообщается, продолжается масштабная ремонтная кампания на объектах генерации.

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