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На Львівщині через негоду 304 населені пункти залишились без світла

На Львівщині через негоду 304 населені пункти залишились без світла

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 серпня. УНН. Через грозу, дощ і пориви вітру у Львівський області залишилось без електропостачання 304 населені пункти. Наразі над ліквідацією наслідків негоди для енергосистеми працює 107 бригад, передає УНН з посиланням на ОВА.

Деталі

"Станом на 12:00 через несприятливі метеоумови (грозу, дощ, пориви вітру) без електропостачання залишилось 304 населені пункти Львівської області. 134 знеструмило повністю, 177 – частково.", - йдеться в повідомленні адміністрації.

Зазначається, що найбільше постраждало населених пунктів на Жовківщині, Мостищині та Самбірщині.

Для відновлення електропостачання залучено 107 бригад (160 одиниць техніки та 460 працівники) ПрАТ «Львівобленерго».

Доповнення

Загалом, як повідомило сьогодні Міненерго, через негоду у західних областях країни знеструмлено 467 населених пунктів.

Через обстріли залишається також знеструмленою частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Херсонській, Чернігівській областях.

Внаслідок підриву Каховської ГЕС у Херсоні знеструмленими залишаються близько 10 тисяч споживачів.

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